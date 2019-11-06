США оказались главным источником денег для России

Компании из США являются главными источниками прямых инвестиций в российский бизнес, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Конференции ООН по глобальной торговле и развитию (ЮНКТАД).

Автор работы, экономист ЮНКТАД Бруно Каселла, использовал сложный математический метод для определения реальных источников прямых инвестиций. Прямыми инвестициями в международной экономике называется покупка не менее 10 процентов акций предприятия.

Обычные подсчеты прямых иностранных вложений в экономику той или иной страны зачастую оказываются некорректными из-за того, что конечные инвесторы действуют не напрямую, а через многочисленные компании-посредники, зарегистрированные, как правило, в офшорных юрисдикциях. Так они стремятся обезопасить себя от несовершенства правовых систем собственной и интересующей их страны, а также оптимизировать налоговые платежи.

Так, по оценкам российского Центробанка , ведущими источниками прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2017 году (последние доступные на данный момент сведения) были Кипр (36,8 процента), Нидерланды (9,2 процента) и Бермудские острова (7,2 процента).

Подсчеты Каселлы привели к совсем другим результатам: на первом месте по объему прямых инвестиций в Россию оказались США (8,9 процента против официальных 0,7 процента), на втором — Германия (7,5 процента). Третье место заняли российские бизнесмены, использующие офшорные структуры для вложений в проекты на родине, — на их долю пришлось 6,5 процента. В то же время, кипрский и бермудский бизнес, по версии Каселлы, вовсе не вкладывается в Россию, Нидерланды занимают долю, сопоставимую с российской, — 6,5 процента.

По словам автора, такие результаты объясняют природу некоторых процессов в международной торговле и экономике. К примеру, причину, по которой власти США не стремятся еще больше усиливать антироссийские санкции, — они якобы беспокоятся за собственные компании, инвестирующие в Россию. В случае эскалации конфликта эти активы могут быть экспроприированы Кремлем.

То же касается и китайско-американских отношений, отмечает экономист ЮНКТАД: США также являются крупнейшим иностранным прямым инвестором в Китай с долей в 9,7 процента. Якобы именно поэтому президент Дональд Трамп не спешит вводить новые повышенные пошлины на китайские товары.

В целом, корректировка общепринятого подхода в пользу более корректного принесет неоценимую пользу правительствам по всему миру, резюмирует Каселла. Они смогут более грамотно выстраивать отношения с теми странами, откуда к ним действительно поступают инвестиции, в том числе в налоговой сфере.