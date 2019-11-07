Когда РФ войдет в пятерку крупнейших экономик мира?

Tygodnik Solidarność (Польша): концепция развития России до 2020 года и неприглядная действительность

Tygodnik Solidarność (Польша) размышляет, удалось ли России осуществить принятую в 2008 году «Концепцию развития РФ до 2020 года». Россия собиралась войти в первую пятерку мировых стран. Однако реальные успехи оказались скромными, и автор задает вопрос: почему так, если в России говорят, что санкции не оказали на нее влияния.

В ноябре 2008 года российские власти утвердили пространный (почти 200-страничный) документ с помпезным названием «Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Следует сопоставить этот сценарий с современной действительностью, чтобы реалистично воспринимать все другие звучащие с высоких трибун в Москве и Сочи прогнозы развития нашего соседа.

В первую очередь планы касались российского ВВП, который должен был расти настолько быстро, что уже в 2015-2020 годах Россия вошла бы в первую пятерку стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Эти обещания звучали также после последних президентских выборов: Кремль продолжал твердить о том, что к 2024 году российская экономика обгонит немецкую.

Следует обратить внимание, что российское руководство говорит о размере всей экономики, а не о ВВП на душу населения, хотя этот показатель лучше иллюстрирует уровень благосостояния граждан, чем более общие цифры. Такой подход демонстрирует, каковы приоритеты российской элиты: в первую очередь ее интересует сила государства, а не благополучие отдельных россиян. Одновременно мы видим, какие техники используются в пропагандистских целях для создания имиджа страны. Речь идет о том, что «покупательную способность» на локальном российском рынке вычислить довольно сложно, и при использовании других показателей российская ситуация выглядела бы далеко не столь радужной.

Итак, в 2018 году доля ВВП России в мировом ВВП составляла 3,1%, Китая — 18,7%, США — 15,2%, Индии — 7,7%, Японии — 4,1%, а Германии — 4,2%. С этой перспективы кажется, что россияне вполне могут догнать немцев, однако, здесь появляются проблемы.

Подготовленная в 2008 году концепция предполагала, что в результате проведенных реформ к 2020 году ВВП России будет расти на 6,4-6,5% в год и эту динамику удастся сохранить в дальнейшем. Основным двигателем роста должны были стать инвестиции в «человеческий капитал», реформы в социальной сфере, либерализация экономических институтов, приток технологий и инвестиций. Какова оказалась реальность?

В 2014-2018 годах российская экономика росла в среднем на 0,5% в год. Официальные прогнозы на текущий и следующий год, которые многие российские эксперты называют излишне оптимистическими, говорят о том, что ВВП вырастет на 1,3-1,7%. Международные организации и независимые аналитики оценивают, что в этом году этот показатель будет чуть ниже, а в следующем (при оптимистическом варианте развития событий) — чуть выше 1%. Мало кто сегодня в России верит в перспективу реализации обещания властей, предсказывавших, что в 2021-2022 годах ускорение экономики выйдет на уровень 3,1-3,3%. Обещания, однако, были еще более смелыми. Согласно изначальным планам, с 2012 до 2020 года ВВП должен был вырасти на 64-66%. В действительности рост составил 5,8%, да и то по официальным данным, которые многие эксперты считают завышенными.

Похожим образом выглядит ситуация с доходами населения. Говорилось, что в период с 2012 по 2020 год они вырастут на 64-72%. Однако реальные доходы среднестатистического россиянина за это время уменьшились на 5%. В период с 2007 до 2020 года количество граждан РФ, относящихся к группе «бедные», должно было сократиться с 13,4% до 6-7%, а к среднему классу должна была примкнуть практически половина населения страны. Что получилось на самом деле? Во втором квартале 2019 года, по официальным данным, 12,7% россиян (18,6 миллиона человек) оказались за чертой бедности. Разумеется, власти не отказываются от сформулированных в «Стратегии» смелых планов, а лишь сдвигают сроки их претворения в жизнь на 2024 год. При этом вице-премьер Голикова, отвечающая в правительстве за социальные вопросы, говорит, что выполнить эти обещания будет очень сложно.

С размером российского среднего класса ситуация аналогичная. Самые оптимистические подсчеты говорят, что к нему можно отнести 38% граждан РФ. Основанные на более жестких критериях выкладки аналитиков «Альфа-банка» показывают, что людей, которых на основе их дохода можно назвать представителями среднего класса, в России сейчас максимум 30%, это самый низкий показатель за 15 лет.

Не намного лучше выглядит ситуация с обещанными инвестициями в «человеческий капитал». В 2008 году российское руководство заявляло, что к 2020 году их объем вырастет с 8,6% до 11-11,7% ВВП. В первую очередь планировалось увеличить расходы на здравоохранение (с 3,6% до 5-5,5% ВВП) и образование (с 4% до 5-6% ВВП). Как выглядит реальность? Российский аналог польской Верховной контрольной палаты по случаю работы над проектом бюджета на ближайшие три года опубликовал данные о размере расходов на образование и здравоохранение. На первое (с учетом смелых планов по ускорению экономического роста) будет выделяться 3,7% ВВП, а на второе — 2,9% ВВП.

Реальные достижения Российской Федерации по сравнению с намеченными в «Стратегии» планами оказались, мягко говоря, весьма скромными. Вопрос только, почему так произошло, если российские экономисты утверждают, что санкции не нанесли России большого ущерба, а их вклад в замедление темпов роста не превышает 0,5-1% ВВП. Официальные прогнозы были, несомненно, излишне оптимистическими. Точно также выглядят и сегодняшние заявления о том, что Россия обгонит Германию и присоединиться к первой пятерке мировых экономических держав (ВВП по ППС). Российские эксперты, скептически относящиеся к правительственным обещаниям, обращают внимание, что даже если РФ удастся каким-то чудом обогнать Германию, она в любом случае не займет в этом престижном списке пятое место, поскольку вперед выйдет Индонезия.