«Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года

По его словам, 4 декабря в Амстердаме состоятся слушания по взысканию нидерландских активов «Газпрома», а решение суд должен принять в первом квартале следующего года.

«В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года», — написал Витренко в комментариях к своему посту в Facebook.

Он отметил, что процессы идут и в других странах, однако в Нидерландах быстрее.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Также компания подала в арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российской стороне на $12 млрд