Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.89
70.60
70.68
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.40
70.31
Индексы и котировки Brent
62.11
–0.64 Золото
1483.83
–0.04 РТС
1487.03
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1056
–0.0074
23.10
1.1131
04.11
24.10
13.10

«Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
«Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года
Фото: ТАСС
«Нафтогаз» ожидает принудительного взыскания $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, 4 декабря в Амстердаме состоятся слушания по взысканию нидерландских активов «Газпрома», а решение суд должен принять в первом квартале следующего года.
«В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года», — написал Витренко в комментариях к своему посту в Facebook.
Он отметил, что процессы идут и в других странах, однако в Нидерландах быстрее.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Также компания подала в арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российской стороне на $12 млрд
Видео дня. Кому и на каких условиях дают ипотечные каникулы
RT на русском: последние новости
Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2» Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2» 
Теги:
Экономика , Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны даты проведения ВЭФ-2020
Стали известны даты проведения ВЭФ-2020
В ЦБ раскрыли методы работы телефонных мошенников
В ЦБ раскрыли методы работы телефонных мошенников 1
Силовики хотят конфисковывать криптовалюту
Силовики хотят конфисковывать криптовалюту 84
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Власти возьмутся за цены на гречку
Власти возьмутся за цены на гречку 6
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение