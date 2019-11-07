Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.93
70.60
70.81
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.11 Золото
1483.78
–0.05 РТС
1484.19
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1076
–0.0055
23.10
1.1131
04.11
24.10
13.10

Песков объяснил сокращение населения России совпадением двух демографических ям 

Банки.ру 1 час назад
Песков объяснил сокращение населения России
Фото: РИА Новости
Данные Счетной палаты, в соответствии с которыми в России четвертый год подряд сокращается население, объясняются двумя демографическими ямами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК.
«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», — сказал Песков.
По его словам, тенденция, упомянутая в докладе Счетной палаты, была известна в момент формулирования национальных проектов, а потому «нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержки многодетных семей».
Как сообщалось ранее, по данным Счетной палаты, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. Миграционный процесс при этом компенсировал естественную убыль лишь на 76%.
Видео дня. Кому и на каких условиях дают ипотечные каникулы
Банки.ру: последние новости
В ДИП ЦБ объяснили, как снижение ключевой ставки отразится на доходах банков В ДИП ЦБ объяснили, как снижение ключевой ставки отразится на доходах банков Малый бизнес приблизился к стагнации Малый бизнес приблизился к стагнации ЦБ отозвал одну из лицензий страховой компании «АСКО-Жизнь» ЦБ отозвал одну из лицензий страховой компании «АСКО-Жизнь» 
Теги:
Экономика , Дмитрий Песков