Российские власти объяснили депрессию бизнеса

Ухудшение настроений российского бизнеса связано со слабым спросом. Такое объяснение дал министр экономического развития России Максим Орешкин , его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Министр считает, что показатели индекса настроений малого бизнеса не так уж плохи, но для роста показателей необходимо обеспечить увеличение спроса. По его подсчетам, в текущем году экономика недосчитается не менее триллиона рублей.

«Это прямая потеря прибыли предприятиями и доходов населения», — пояснил Орешкин.

Ранее 7 ноября стало известно, что российский малый и средний бизнес приблизился к состоянию стагнации. Аналитики рассчитали индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI), отражающий настроения предпринимателей в трех сферах: торговле, производстве и сфере услуг. Общее значение снизилось до 50,9 пункта с 52 пунктов в первом и втором кварталах 2019 года.