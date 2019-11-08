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В Киеве обвинили Польшу в «экономическом геноциде» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Киев обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Фото: РИА Новости
Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является "экономическим геноцидом". Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка, сообщает "Укринформ".
"Я считаю, что это (позиция Польши — прим. ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом", — заявил Качка.
Он добавил, что Киев будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".
"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом", — подчеркнул торгпред.
На 2020 году Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тысяч грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
Вопрос установления квоты окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, запланированной на конец ноября.
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Теги:
Экономика , ЕС , Укринформ
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