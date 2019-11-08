Киев обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

В Киеве обвинили Польшу в «экономическом геноциде»

Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является "экономическим геноцидом". Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что это (позиция Польши — прим. ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом", — заявил Качка.

Он добавил, что Киев будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".

"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом", — подчеркнул торгпред.

На 2020 году Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тысяч грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.

Вопрос установления квоты окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, запланированной на конец ноября.