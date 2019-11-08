Блокировать «Поток»: Украина пугает Германию судом

Украинские власти угрожают втянуть Германию в судебные тяжбы, если она примет законопроект, позволяющий «Северному потоку — 2» обойти новые ограничения ЕС . Киев надеется таким образом надолго приостановить работу российского газопровода. Ранее сообщалось, что в ФРГ подготовили документ, благодаря которому России не придется соблюдать обновленную в апреле этого года газовую директиву ЕС.

Если Германия примет документ, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода «Северной поток — 2», он будет обжалован Киевом. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, передает «Интерфакс».

Чиновник рассказал о методах сдерживания, которые планируют использовать украинские власти.

«Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной. (...) Между многими», — сказал он на конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» в Киеве.

По его словам, этот шаг приведет к долгосрочным судебным процессам, которые заблокируют работу российского проекта.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители партий ХДС/ХСС и СДПГ подготовили законопроект, который поможет «Северному потоку –2» обойти директиву Европарламента , принятую в апреле этого года.

Согласно законам ЕС, части трубопроводов, которые идут из третьих стран через территории европейских стран, включая их территориальные воды, должны будут соответствовать определенным требованиям.

В частности, должны быть четко разделены компании-поставщики газа и компании, которые его транспортируют. Таким образом, оператор «Северного потока — 2» должен быть независимым от «Газпрома»

Также необходимо, чтобы другим операторам был предоставлен доступ к трубе, то есть 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Вместе с тем российская сторона обязана установить прозрачное регулирование тарифов на прокачку топлива.

Исключения возможны только с одобрения Еврокомиссии.

30 октября Дания, на территории которой будет реализован проект «Северный поток —2», дала согласие на постройку газопровода. Маршрут пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, газопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, однако сроки окончания строительства были под вопросом из-за того, что Копенгаген не согласовывал заявку.

В документе, который подтверждает разрешение Дании на строительство, говорится, что власти страны пошли на этот шаг в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами страны по конвенции ООН по морскому праву.

На это решение, в частности, отреагировали на Украине. Так, президент страны Владимир Зеленский заявил, что строительство «Северного потока — 2» позволяет России усилить свои позиции и ослабить европейские страны.

По его словам, это «не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический».

«Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

Зеленский заявил, что если бы все зависело только от него, «то Дания, наверное, бы не подтвердила» постройку газопровода через свои территориальные воды.