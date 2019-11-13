Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
13.11
$
63.8530
–0.0591
€
70.4235
–0.0524
ММВБ
12.11 22:00
$
64.2500
+0.0500
€
70.6800
–0.0025
Forex
12.11 19:00
$
64.2505
+0.1172
€
70.7796
+0.1719
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.09
$
64.14
€
70.57
€
70.75
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
€
70.42
Индексы и котировки
Brent
62.07
–0.50
Золото
1458.24
–0.01
РТС
1449.35
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1011
–0.0101
29.10
1.1112
08.11
29.10
17.10