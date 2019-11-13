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$
64.09
$
64.14
70.57
70.75
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.50 Золото
1458.24
–0.01 РТС
1449.35
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1011
–0.0101
29.10
1.1112
08.11
29.10
17.10