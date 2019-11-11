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Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились на 4% 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Доходы России от экспорта нефти снизились
Фото: РИА Новости
Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года и составили 90,435 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом объем экспорта нефти в январе-сентябре вырос на 3,3% — до 197,603 миллиона тонн.
Экспорт нефтепродуктов в январе-сентябре снизился на 9%, до 104,913 миллиона тонн, в денежном выражении — на 15,1%, до 49,901 миллиарда долларов.
В сентябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к августу на 5,9% — до 22,231 миллиона тонн, доходы снизились на 6,8% — до 9,749 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в сентябре увеличился на 24% относительно августа — до 13,165 миллиона тонн, доходы — на 17,3%, до 5,939 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменились и составили 12,335 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).