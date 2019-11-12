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Мировая экономика приготовилась к кризису 

Lenta.ru 58 минут назад
Мировая экономика приготовилась к кризису
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Индикатор деловых настроений в мире снизился в четвертом квартале 2019 года на 86,1 процента в годовом исчислении — с минус 10,1 до минус 18,8 пункта. Об этом говорится в докладе немецкого Института экономических исследований (ifo), выдержки из которого приводит Deutsche Welle.
Нынешний показатель является самым низким с 2009 года, когда мировая экономика продолжала восстанавливаться от глобального кризиса. «Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций», — говорится в документе.
При этом авторы пессимистично оценивают как текущую ситуацию, так и перспективы мировой экономики. Наибольшие опасения связаны с продолжающейся торговой войной и неопределенностью вокруг Brexit. Отмечается, что инвестиционный климат ухудшается практически во всех регионах мира.
Вместе с тем, Bloomberg приводит результаты опроса 39 экономистов, участники которого предположили, что статистические данные об экономике Германии, которые еще не опубликованы, покажут продолжение спада и фактически зафиксируют рецессию. По их мнению, спад по итогам третьего квартала составит 0,1 процента.
Такие результаты, пишет издание, будут идти вразрез с заявлениями властей Германии о том, что экономика страны восстанавливается после спада в двух предыдущих кварталах. Такие заявления опираются на данные о растущих деловых ожиданиях и числе заказов, но не всегда соответствуют действительности, указывают авторы.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Bloomberg , Deutsche Welle
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