России предрекли глобальное лидерство на рынке газа

Россия останется крупнейшим мировым экспортером газа как минимум до 2040 года. Однако уже к 2025 году на второе место по экспорту выйдут США, следует из ежегодного доклада World Energy Outlook, который составляет Международное энергетическое агентство

Согласно документу, к 2030 году Россия нарастит экспорт газа на 26 процентов по сравнению с 2018 годом, а к 2040-му — еще на 16 процентов.

Крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в 2040 году станет Катар. Его основным конкурентом на рынке СПГ будет Австралия, которой даже удастся краткосрочно обойти соперника.