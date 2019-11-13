Озвучен самый страшный сценарий новой газовой войны

Самый страшный для Украины сценарий новой газовой войной с Россией — чрезвычайная ситуация в энергетике и очень серьезный вызов для экономики. Об этом пишет «Взгляд».

8 ноября, как сообщал «Рамблер», состоялись очередные газовые консультации между представителями России, Украины и Европейского союза . Сторонам не удалось достичь прогресса по вопросу отказа Москвы и Киева от судебных исков друг к другу. Следующая консультация намечена на 19 ноября.

«Все идет к тому, что договориться так и не получится», — считает автор «Взгляд».

По его словам, если так и произойдет, то самый страшный сценарий, по которому будет развиваться ситуация, для Украины означает невозможность с января 2020 года получать газ реверсом из Польши, Венгрии и Словакии (тем его не будет хватать самим) и необходимость покупать у той же Польши американский сжиженный природный газ по невероятно высокой цене.

СПГ при этом Украине не будет достаточно, собственных запасов в подземных хранилищах тоже, властям придется ограничивать отопление и электроэнергию для промышленности, будет введена чрезвычайная ситуация, социальные объекты уйдут на каникулы, топить придется углем, его тоже перестанет хватать, придется покупать российский у Белоруссии или даже напрямую у РФ или самопровозглашенных республик Донбасса.