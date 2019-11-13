Украину осудили за закупку ливийской нефти

Украинский экономист осудил закупку Киевом ливийской нефти

«Разве можно назвать здравым решением, например, покупку донбасского угля через Польшу? Или покупку пенсильванского угля или угля из ЮАР? Позиция по нефти из той же серии», –заявил газете ВЗГЛЯД украинский экономист Александр Дудчак , комментируя сообщение о выгрузке первой партии сырой нефти из Ливии в порту Одессы.

Решение Киева закупать ливийскую сырую нефть стоит в том же ряду, что и покупка газа с переплатой, лишь бы не покупать в России, несмотря на то, что Газпром был готов предоставить скидку в 20%, сказал газете ВЗГЛЯД украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

«Понятно, что это все делается не в интересах украинцев. Но тем, кто у власти глубоко плевать на эти интересы. Идет целенаправленное превращение Украины в питательную среду для глобального капитала», — заявил собеседник.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в порту Одессы выгрузили первую партию сырой нефти из Ливии — речь идет примерно о 81 тоннах топлива. В течение месяца ожидается прибытие еще одного большегрузного танкера — с азербайджанской нефтью. Напомним, 18 апреля Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва и Минск оставили Украину без топлива. Как отмечают эксперты, закупка нефти и нефтепродуктов в США или Азербайджане означает риски недопоставок и дороговизну сырья.