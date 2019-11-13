Российская экономика выросла почти вдвое

Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза

Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ведомства.

Так, данный показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.

Однако эта предварительная оценка.

Уточненные данные ВВП за третий квартал станут известны 12 декабря.

Отмечается, что до этого Минэкономразвития сообщило, что рост экономики России составил 1,9%.

При этом в данном ведомстве пояснили, что причинами такого высокого роста ВВП во втором полугодии является значительное увеличение запасов материальных оборотных средств, а также высокий урожай в сельском хозяйстве.