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Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза 

Газета.Ru 2 часа назад
Российская экономика выросла почти вдвое
Фото: РИА Новости
Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ведомства.
Так, данный показатель за девять месяцев увеличился на 1,1%.
Однако эта предварительная оценка.
Уточненные данные ВВП за третий квартал станут известны 12 декабря.
Отмечается, что до этого Минэкономразвития сообщило, что рост экономики России составил 1,9%.
При этом в данном ведомстве пояснили, что причинами такого высокого роста ВВП во втором полугодии является значительное увеличение запасов материальных оборотных средств, а также высокий урожай в сельском хозяйстве.
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Теги:
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Григорий Березкин , Росстат , Минэкономразвития , РБК
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