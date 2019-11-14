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СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Индия, Китай и РФ работают над альтернативой SWIFT
Фото: Reuters
Индия, Россия и Китай ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции Соединенных Штатов, пишет в четверг газета Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране — Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Как отмечает газета, у Индии пока такого инструмента нет, однако в Нью-Дели намерены в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.
По задумке, новый механизм будет функционировать таким образом, что сообщения о платежах будут перекодироваться из формата одной платежной системы в формат другой. Такое решение призвано позволить каждой из стран работать на удобной для себя платформе.
Как отмечает газета, вопрос о создании "альтернативы SWIFT", вероятно, будет обсуждаться на полях проходящего в эти дни в Бразилии стран-членов БРИКС.
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Теги:
Экономика , Компании , БРИКС , Центральный банк России
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