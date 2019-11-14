Индия, Китай и РФ работают над альтернативой SWIFT

СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

Индия, Россия и Китай ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции Соединенных Штатов, пишет в четверг газета Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране — Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Как отмечает газета, у Индии пока такого инструмента нет, однако в Нью-Дели намерены в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка России

По задумке, новый механизм будет функционировать таким образом, что сообщения о платежах будут перекодироваться из формата одной платежной системы в формат другой. Такое решение призвано позволить каждой из стран работать на удобной для себя платформе.