Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия заплатила Украине компенсацию
Россия заплатила Украине компенсацию
Экономика
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Личный счет
Мигранты хотят зарабатывать больше россиян
Мигранты хотят зарабатывать больше россиян
Экономика
Какие налоговые льготы появились у россиян
Какие налоговые льготы появились у россиян
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.16
$
64.39
70.57
70.80
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
62.77
+0.08 Золото
1466.59
+0.09 РТС
1441.49
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1011
–0.0139
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

Польша сократила импорт российского газа на 21% 

Прайм 35 минут назад
Польша сократила импорт российского газа
Фото: Reuters
Польша за три квартала 2019 года сократила импорт российского газа на 21% в годовом исчислении, говорится в отчете нефтегазового концерна PGNIG.
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении, до 6,29 миллиарда кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов, до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", — говорится в документе.
При этом импорт сжиженного газа за девять месяцев вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2018 года, составив 2,48 миллиарда кубометров после регазификации.
Доля поставок СПГ в общем импорте газа составила около 23% по сравнению с 18% годом ранее.
PGNIG за январь-сентябрь получила 22 поставки СПГ морским путем по сравнению с 16 грузами, полученными за тот же период прошлого года.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
Прайм: последние новости
В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС России удалось избежать рецессии - Путин России удалось избежать рецессии - Путин Киев обещает найти новый способ блокировки "Северного потока-2" Киев обещает найти новый способ блокировки "Северного потока-2" 
Теги:
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заплатила Украине компенсацию
Россия заплатила Украине компенсацию
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Мигранты хотят зарабатывать больше россиян
Мигранты хотят зарабатывать больше россиян
Какие налоговые льготы появились у россиян
Какие налоговые льготы появились у россиян
Жизнь в кредит: зачем лезут в долговую яму
Жизнь в кредит: зачем лезут в долговую яму 3
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение