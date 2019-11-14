Отказ от доллара: Россия защитит резервы

Отказ от доллара выгоден России и геополитически, и экономически, пишет «Взгляд».

По сведениям Reuters, доля американской валюты в ФНБ может снизиться с 45% до примерно 23% — уровня структуры резервов Центрального банка России

«С геополитической точки зрения избавление от доллара понятно», — пишет «Взгляд».

По словам автора публикации, однажды США вполне могут решить, что Россия недостойна возврата долгов. С экономической же точки зрения избавление от доллара спорно. Например, снизив в прошлом году его долю в своих золотовалютных резервах, Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в виде недополученной прибыли — доллар за это время подорожал, а заменившие его евро и юань подешевели.