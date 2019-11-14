Отказ от доллара выгоден России и геополитически, и экономически, пишет «Взгляд».
Вчера, как сообщал «Рамблер», заместитель главы Министерства финансов России Владимир Колычев рассказал, что в 2020 году валютная структура Фонда национального благосостояния изменится — доля доллара станет меньше.
По сведениям Reuters, доля американской валюты в ФНБ может снизиться с 45% до примерно 23% — уровня структуры резервов Центрального банка России.
«С геополитической точки зрения избавление от доллара понятно», — пишет «Взгляд».
По словам автора публикации, однажды США вполне могут решить, что Россия недостойна возврата долгов. С экономической же точки зрения избавление от доллара спорно. Например, снизив в прошлом году его долю в своих золотовалютных резервах, Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в виде недополученной прибыли — доллар за это время подорожал, а заменившие его евро и юань подешевели.
Впрочем, Роман Блинов из Международного финансового центра считает отказ от доллара оправданным — объем расчетов России в долларах снижается, а президент США Дональд Трамп стремится к удешевлению американской валюты.