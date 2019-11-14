Moody's ухудшило прогноз роста мирового ВВП

В ближайшие два года темпы роста мировой экономики будут замедляться, утверждают эксперты международного рейтингового агентства Moody's

Причина — слабое деловое доверие в крупнейших экономиках на фоне эскалации торговых споров. Непредсказуемая внутриполитическая и геополитическая обстановка замедляет рост ВВП, увеличивая экономические и финансовые риски. Прежде всего геополитическая напряженность проявляется в торговых отношениях, в основном из-за противостояния между США и Китаем. Также напряженная политическая обстановка ослабляет международные и национальные институты, не давая государствам повышать бюджетные резервы и бороться с высокой долговой нагрузкой.

"Мы не ожидаем рецессии в глобальной экономике в 2020 или 2021 годах. Однако текущая экономическая среда характеризуется структурно низким ростом, низкой инфляцией и ограниченным пространством для маневра в плане политики, что делает экономику более уязвимой при негативных событиях", — отмечается в обзоре Moody's.

Эксперты агентства прогнозируют, что ВВП стран G20 в 2020 году увеличится на 2,6%, как и в 2019 году. В 2021 году рост может ускориться до 2,8%.

Самое сильное замедление экономического роста Moody's ожидает в США и Китае в 2020 году: в Штатах темпы подъема в следующем году сократятся до 1,7% с 2,3% в 2019 году, в Китае — до 5,8% с 6,2%. В 2021 году рост американского ВВП ускорится до 1,9%, китайского — замедлится до 5,7%, прогнозирует Moody's.

Экономический подъем в развитых странах G20, по оценкам Moody's, составит 1,6% в 2019 году, 1,4% — в 2020 году и 1,6% в 2021 году. Рост ВВП еврозоны составит соответственно 1,1%, 1,2% и 1,4% в 2019, 2020 и 2021 годах; немецкая экономика увеличится на 0,6%, 1% и 1,3%, ожидают в Moody's.

В то же время в развивающихся странах экономическая активность стабилизируется или даже усилится в 2020 и 2021 годах, прогнозируют эксперты агентства. "Мы ожидаем, что экономический подъем в развивающихся странах G20 в 2019 году составит 4,3%, в 2020-м он ускорится до 4,6%, в 2021 году — до 4,8%. Из десяти стран, входящих в эту группу, Аргентина является единственной, где ожидается снижение ВВП в этом и следующем году", — говорится в обзоре.

По прогнозу Moody's в России экономический рост в ближайшие два года ускорится. В 2019 году темпы роста ВВП составят 1,2%, в 2020-м — 1,5%, в 2021-м — 1,7%.

Эксперты агентства отмечают, что ослабление экономического роста привело к одновременному принятию мер для стимулирования экономики рядом мировых центробанков.

"Центробанки, как в развитых, так и в развивающихся странах, смягчили свою политику, и это должно улучшить финансовые условия во многих государствах. Несмотря на то, что возможности монетарной политики в развитых странах становятся все более ограниченными, снижение процентных ставок поддержит рост на развивающихся рынках (emerging markets) за счет увеличения кредитования", — говорится в обзоре.