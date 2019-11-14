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Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов 

Российская Газета 1 час назад
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Фото: РИА Новости
Трудовые мигранты стали претендовать на более высокие зарплаты, чем россияне. При этом в Москве разница почти не заметна, а в ряде городов-миллионников достигает 7%. Об этом "РГ" рассказали в сервисе по поиску работы Worki
В разрезе отдельных профессий разрыв достигает 14%. Например, среди соискателей на вакансии водителей россияне претендуют в среднем на зарплату в 47 тысяч рублей, а иностранные работники — на 54,5 тысячи в месяц. В то время как среди соискателей на вакансии продавцов или администраторов (сферы, связанные с общением с клиентами) разрыв в ожиданиях составляет всего 2-4%. Скорее всего, это связано с системами оплаты труда, считают аналитики. У администраторов и продавцов, как правило, зарплата фиксированная, как и продолжительность рабочего дня. Зарплата водителей сильно зависит от часов работы, есть возможность трудиться и получать больше. Именно на это и рассчитывают гастарбайтеры. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, россияне на такой работе часто подрабатывают в свободное время, поэтому и претендуют на меньшую зарплату.
В столице нет большой разницы в зарплатных ожиданиях россиян и гастарбайтеров из-за высокой конкуренции на рынке труда — именно сюда стекается больше всего трудовых ресурсов как из регионов России, так и из-за рубежа. "Высокая конкуренция приводит к некому "усреднению" ожиданий исходя из рынка", — пояснили "РГ" в сервисе.
По мнению Сафонова, высокие зарплатные ожидания мигрантов связаны с повышением стоимости патентов на право трудиться в России, жилья для них, авиаперелетов. Имеет значение соотношение рубля и нацвалют стран, из которых они приехали. У россиян, даже если они внутренние мигранты, издержек меньше. Например, в Москву на заработки чаще всего приезжают жители соседних регионов, а значит, им не надо тратиться на самолет.
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