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«Грибной кластер» создадут в Северной Осетии в 2020 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
«Грибной кластер» создадут в Северной Осетии
Фото: РИА Новости
Власти Северной Осетии — Алании для выполнения планов по импортозамещению создадут в будущем году "грибной кластер", сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.
"Для выполнения задач по импортозамещению власти республики окажут содействие специализирующемуся на выращивании грибов предприятию "Дачное", которое станет стартапом для создания в республике "грибного кластера". Бизнес-план разработан, рассчитываем, что кластер заработает в 2020 году", — сказал он.
Создание кластера обусловлено тем фактом, что в Северной Осетии сегодня выращивается всего до 10-12% грибов от потребности населения, остальное завозится из Армении, Грузии, Польши, а также из других регионов России, в частности, из Кабардино-Балкарской Республики. Предприятие "Дачное" имеет большой потенциал для развития: с начала года им выращено и реализовано 52 т шампиньонов, до конца года будет продано еще не менее 20 т. Поддержка позволит компании увеличить производство грибов почти в три раза — до 200 т в год, пояснил глава Минсельхоза республики.
Стартапом для грибного кластера выступит местное крестьянско-фермерское хозяйство. По словам Вазиева, сейчас предприниматель завершает строительство собственного компостного цеха мощностью до 2,5 тыс. т грибов в год. Компост, завозимый из Краснодарского края, обходится в два раза дороже себестоимости, это, соответственно, отражается и на цене на грибы. Открытие цеха позволит предприятию работать независимо от других регионов, снизить цену на реализуемую продукцию, которая будет выгодно конкурировать с привозной.
"Наша цель — объединить на выгодных условиях мелкие хозяйства, выращивающие до 40-48 т грибов в год, с предприятием "Дачное", чтобы увеличить производство шампиньонов до 500 т в год. Это не только полностью удовлетворит потребности населения республики, но и позволит нам продавать за пределы республики", — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия.
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Теги:
Экономика , Другое , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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