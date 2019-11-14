Россия готова снизить Украине цену на газ. А может и перекрыть его вовсе

Россия готова к сотрудничеству с Украиной по поставке газа по сниженной цене, однако риск прекращения транзита голубого топлива через эту страну все же существует. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита БРИКС «Мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера, который также добавил, что Москва готова снизить цену прямой поставки топлива на 25%. При этом глава государства подчеркнул, что украинская компания «Нафтогаз» обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, поэтому существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.