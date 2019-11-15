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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» из Дагестана 

Rambler News Service + ещё 6 3 часа назад
Еще один российский банк лишился лицензии
Фото: РИА Новости
Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест» из дагестанского Кизилюрта, сообщил ЦБ.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест" ООО КБ "Кредитинвест", рег. № 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что банк «Кредитинвест», в частности, проводил сомнительные трансграничные операции. Инспекционная проверка деятельности кредитной организации выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности, добавил регулятор.
Банк «Кредитинвест» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе России.
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Комментарии2 
Теги:
Экономика , КБ "Кредитинвест" , Центральный банк России
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