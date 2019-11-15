Путин пояснил, как Украина останется без газа

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«Сапоги всмятку», а не реверс: Украина остается без газа 

Газета.Ru 1 час назад
Транзит российского газа через территорию Украины может быть прекращен, а ворохом исков «Нафтогаз» лишь усложняет переговоры. К таким выводам пришел президент РФ Владимир Путин, выступая на полях саммита БРИКС. Глава страны также предлагает Украине скидку на газ в размере 25%, если Киев подпишет соглашение о прямых поставках. Тем временем, украинские власти надеются покупать газ по реверсу у европейских партнеров.
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии.
«Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал», — отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что украинский партнер «Нафтогаз» не идет на встречу в переговорах по подписанию нового договора, а лишь усугубляет ситуацию новыми исками в отношении «Газпрома». Так, 2 ноября текущего года исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму более чем $12 млрд Он пояснял, что иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.
«Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — эмоционально прокомментировал президент.
Между тем Россия все же готова заключить с Украиной соглашение на прямые поставки газа. И даже готова предложить Киеву существенную скидку на ресурс, добавил Путин. Российские поставщики могут продавать газ с 20% или даже 25-процентным дисконтом украинским потребителям. В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. куб.
Украина не сможет покупать газ в Польше
Но цены для Киева могут вырасти после отмены транзита, что вынуждает Украину искать иные пути импорта газа.
«Если транзит через Украину прекратится, то спотовые цены на сырье могу значительно вырасти, поскольку вырастет транспортное плечо. Частично Украина сможет заместить нехватку газа через реверсные поставки сырья российского происхождения, а также за счет СПГ. Но и то, и другое выйдет на порядок дороже», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
При этом Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. По крайней мере, так утверждали официальные власти на Украине.
Однако в России считают, что проведение подобной процедуры невозможно.
«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — отметил президент на полях БРИКС.
Владимир Путин пояснил, что российская сторона знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения. По его словам, сейчас происходит так: заходит газ, потом проходит через лупинг (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному трубопроводу) и затем идет прокачка ресурса по обратному направлению.
«Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло», — пояснил он.
Примечательно, что Россия уже не в первый раз предупреждает Киев о возможных энергетических рисках из-за якобы реверсных закупок. Например, в апреле текущего года Путин уже высказывался по поводу реверса газа на Украину. Тогда глава государства сказал, что без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом. Российский лидер указывал, что без сохранения транзита Киев фактически лишится газоснабжения.
Впрочем, если даже предложить, что Украина действительно получает газ по реверсу из ЕС, то стоимость ресурса для нее на порядок дороже, чем при прямых поставках, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
По его словам, газ на европейских площадках, включая Германию, продается с 30% наценкой, что для Киева оборачивается дополнительными затратами.
Газ при реальном реверсе будет не только дороже, но и его поставки могут быть не постоянными, что негативно скажется на энергетической безопасности страны. Но вместо переговоров с Россией, Киев только подает иски и запасается газом.
«По разным расчетам, стране уже удалось запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах на случай долгих споров и холодной зимы», — заключил эксперт.
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Комментарии218 
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Дмитрий Марунич , Юрий Витренко , Дмитрий Маринченко , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС , БРИКС , Газета.Ru , Fitch Ratings
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