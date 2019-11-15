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Россия попробует продать себя за рубеж по-новому 

Lenta.ru 2 часа назад
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Фото: ТАСС
Минпромторг России выбрал семь торговых представительств, на которых проверят новую систему продвижения российской продукции за рубежом. Это уже не первая реформа возникшей в советские годы системы, которую постоянно критикуют за неэффективность, пишет «Коммерсантъ».
В первую группу вошли представительства в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Индии, Узбекистане, Германии и Турции. Там реформа началась в августе. Как рассказал замглавы Минпромторга Алексей Груздев, на очереди торгпредства в Казахстане, Азербайджане и Италии.
В них изменят кадровую политику, способы взаимодействия с российским бизнесом и властями, а также введут оценку эффективности достижений. Кроме того, Минпромторг попытается сформировать единую систему продвижения экспорта от российской компании до конечного покупателя. В идеале речь идет о создании системы «мини-МФЦ», чтобы экспортерам было удобнее договариваться о поставках своей продукции.
Также ведомство хочет изменить информационно-аналитические материалы, чтобы сделать их конкретными и адресованными конкретным потребителям, то есть взять на себя аналитическую часть информации и предоставлять уже конкретный обзор отраслей, данные о конкуренции на них, тарифах и других условиях, которые интересны экспортерам.
Минпромторг настаивает и на большей публичности торгпредств, то есть развитии сайтов, общению со СМИ и переводе из посольств в обычные бизнес-центры. Впрочем, по словам Груздева, это условие сработает не везде: он пояснил, что в отдельных странах чем более закрыто торгпредство, тем больше к нему уважения и тем серьезнее оно воспринимается.
Ранее в правительстве признавали, что эффективность работы торгпредств слишком низка, а чаще всего она воспринимается сотрудниками как синекура, куда «ссылают» заслуженных чиновников. Предыдущие реформы изменений не принесли, а один из тех, кто ими занимался — Олег Бекасов из Минэкономики — получил три года за мошенничество.
Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключал, что представительства лучше закрыть, чтобы избавиться от многочисленных проблем, но им решили дать еще один шанс. Эксперты полагают, что кадровый вопрос станет ключевым, но для этого сотрудникам придется предложить конкурентоспособную зарплату и возможность вернуться в частные структуры.
Ранее сообщалось, что долг покупателей и поставщиков российского оружия перед «Рособоронэкспортом» достиг 13 миллиардов долларов. Больше всего приходится на оплату поставленной продукции. Кроме того, часть платежей «Рособоронэкспорт» не может получить из-за санкций.
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Комментарии4 
Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Груздев , Минпромторг , Рособоронэкспорт , Минэкономразвития
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