Производители водки просят оставить их в покое

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может уже скоро прекратиться. Дело в том, что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», рассчитанный для выполнение на территории Евразийского экономического союза , должен заработать в 2021 году, он накладывает на ликёро-водочный бизнес чуть ли не драконовские ограничения. Во всяком случае, сами производители водки примерно в этом ключе оценивают сложившуюся ситуацию. О том, что послужило толчком к попытке введения запретительных мер и насколько экспертное сообщество расценивает их соответствие правовым рамкам, — в материале News.ru.

Изготовители крепких спиртных напитков, узнав о регламенте, оперативно сформировали рабочую группу по составлению замечаний и дополнений к нему. Затем бизнесмены обратились в Минфин , чтобы он по возможности также скорректировал предлагаемый порядок производства крепких напитков в России.

Аргумент, приводимый производителями, который можно назвать в некоторой степени компромиссным, звучит примерно так: если водка с элементами декора на бутылках, а именно — с сусальным золотом, монетами, красивыми марками, и т.д. — ещё не вошла в массовое применение и потому отказ от него вряд ли сильно навредит товарообороту, то запрет многих ароматических добавок (включая совершенно безобидный ванилин и даже полезные для здоровья человека настойки из мёда) грозят значительным сокращением ассортимента алкогольных напитков.

Редакция технического регламента, вступающего в силу в 2021 году, констатирует, что водка — это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, произведённый на основе этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации, исключающий при изготовлении любые другие добавки, кроме растительных. Также регламент говорит «нет» и всем формам украшательства бутылок с монетами, позолотой и серебром. Традиционно выпуск водки с декором приурочен к тем или иным юбилеям, памятным датам. Иностранные компании, специализирующиеся на бренде русского алкоголя, также регулярно прибегают к этому маркетинговому ходу.

Есть тут казус и чисто юридического свойства — если запретительный регламент начнёт всё-таки действовать в пределах Евразийского экономического союза, то приоритет в правоприменении будет за законодательной базой ЕАЭС, а не собственно российских законов и нормативных актов. Это настораживает руководителя GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрия Лесняка . В таком случае, предполагает Лесняк, всю российскую нормативную базу по алкоголю скорректируют в соответствии с ЕАЭС.

Напомним, Совет Евразийской экономической комиссии принял техрегламент в декабре 2018 года с переходным периодом до 10 января 2021 года. Это было сделано преднамеренно, чтобы производители имели возможность, с одной стороны, адаптироваться к новым требованиям, а с другой — подготовить и внести те предложения, которые они считают нужными.

Кроме того, представители бизнес-сообщества просят уточнить определение спиртованных настоев в регламенте. Речь идёт о полуфабрикатах, крепость которых варьируется в пределах 40–90 градусов. Фирмы предлагают разрешить им использовать при производстве настоев любого происхождения. А техрегламент провозглашает применять исключительно растительное сырьё.

При негативном сценарии для изготовителей алкоголя отрасль не сможет использовать ароматические вещества, без которых сейчас не обходится практически вся ликёро-водочная товарная номенклатура. Речь идёт в первую очередь о синтетическом ванилине. Также водочники в последнее время стали активно использовать панты марала (неокостеневшие рога), продукты пчеловодства. Между тем, эти и другие добавки способствуют смягчению вкуса, придают напиткам утончённые ароматы.

Прогноз производителей таков, что в случае директивного навязывания изготовителям свода новых запретов, с продовольственного рынка может уйти до трети спиртосодержащего ассортимента.

С изготовителями солидарен руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз , который уверен, что запрет на нерастительные пищевые добавки рано или поздно придётся снимать, так как в самых разных странах при изготовлении и крепкого алкоголя и других напитков стараются использовать весь спектр вкусов.

Депутат Госдумы ряда созывов, председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ придерживается мнения, что любые запреты или ограничения для производителей должны опираться на веские обоснования — наносит ли вред здоровью потребителей та или иная добавка или нет.

По мнению собеседника News.ru, любые попытки диктовать производителям, — причём независимо от их профиля, — что и как они должны привносить в своё производство, неприемлемы и с правовой, и с чисто житейской точек зрения. Часть претензий же по декору в маркировке различной алкогольной продукции вообще находится за рамками соображений безопасности потребления, и, таким образом, навязывание условий по оформлению продукции выглядит ничем иным, как давлением на бизнес.

Пётр Шелищ, председатель Союза потребителей РФ: