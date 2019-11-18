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В России захотели ужесточить правила продажи алкоголя 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Алкоголю приготовили новые запреты
Фото: РИА Новости
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00. Соответствующие письма были направлены в Минздрав, правительство, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».
Запрет на продажу спиртного после 22:00 предлагается ввести на федеральном уровне. Регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий.
Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин рассказал, что такие меры помогут сократить количество преступлений и ДТП, которые россияне совершают в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Минздрав поддерживает такую инициативу.
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Теги:
Экономика , Другое , Компании , Николай Говорин , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума , газета "Известия"
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