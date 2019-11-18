ЕС призвали к санкциям против США из-за Nord Stream-2

Немецкий политик призвал ЕС ввести санкции против США из-за Nord Stream — 2

Германия и ЕС должны ввести встречные санкции против США в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта Nord Stream-2 ("Северный поток-2"), заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский "Газпром" . Европейские партнеры — британско-нидерландская Royal Dutch Shell , австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

"Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ. Но можно обложить санкциями другие отрасли промышленности в США", — заявил Ной.

Ранее в бундестаге был отклонен парламентский запрос фракции "Левых", в котором, в частности, шла речь о том, что правительство ФРГ должно на двухстороннем уровне, а также в рамках ЕС реагировать на "нарушающие международное право санкции США против России, имеющие экстерриториальное воздействие", включая введение встречных санкций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. США неоднократно заявляли о намерениях ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.

В ФРГ отмечали, что рассматривают проект как коммерческий и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.