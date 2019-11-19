В России изменят правила продажи сигарет

В Госдуму внесли законопроект о единой минимальной цене табачной продукции

Госдуму внесли законопроект, закрепляющий понятие единой минимальной цены табачной продукции (ЕМЦтп), следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

«Разработка и принятие настоящего законопроекта вызваны внесением изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» … и введением термина единой минимальной цены табачной продукции в целях противодействия торговлей нелегальной табачной продукцией», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль», — объясняют авторы.

По их мнению, ЕМЦтп будет являться индикатором для потребителей и контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения.

При этом, «предлагаемый уровень ЕМЦтп не окажет негативного влияния на легальных производителей, но обеспечит минимальный уровень их доходности путем покрытия производственных, логистических, а также коммерческих и управленческих расходов».

Единую минимальную цену табачной продукции предлагается индексировать ежегодно на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и применять ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, следует из пояснительной записки.

Ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил , что введение минимальной розничной цены на табачные изделия позволит контролировать качество такой продукции, обращаемой на рынке.