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В Госдуму внесли законопроект о единой минимальной цене табачной продукции 

Rambler News Service + ещё 12 3 часа назад
В России изменят правила продажи сигарет
Фото: ТАСС
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий понятие единой минимальной цены табачной продукции (ЕМЦтп), следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
«Разработка и принятие настоящего законопроекта вызваны внесением изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» … и введением термина единой минимальной цены табачной продукции в целях противодействия торговлей нелегальной табачной продукцией», — говорится в пояснительной записке к документу.
«Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль», — объясняют авторы.
По их мнению, ЕМЦтп будет являться индикатором для потребителей и контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения.
При этом, «предлагаемый уровень ЕМЦтп не окажет негативного влияния на легальных производителей, но обеспечит минимальный уровень их доходности путем покрытия производственных, логистических, а также коммерческих и управленческих расходов».
Единую минимальную цену табачной продукции предлагается индексировать ежегодно на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и применять ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, следует из пояснительной записки.
Ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что введение минимальной розничной цены на табачные изделия позволит контролировать качество такой продукции, обращаемой на рынке.
По его словам, введение минимальной цены на сигареты может принести дополнительные поступления в бюджет и способствовать сохранению здоровья граждан. В Минсельхозе и Минпромторге заявили RNS, что данная инициатива в министерства не поступала.
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Теги:
Экономика , Валерий Рязанский , Минпромторг , Госдума , Совет Федерации , Минсельхоз
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