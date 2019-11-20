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Экономисты назвали один удачный сценарий для России 

Рамблер + ещё 5 30 минут назад
Для России приготовили только один удачный сценарий
Фото: РИА Новости
Финансовые аналитики, изучив возможные варианты развития событий в мировой экономике в ближайшие годы, рассказали, какой сценарий более всего благоприятен для России, сообщает газета «Взгляд». По мнению экспертов, максимально положительный результат для страны спрогнозировали специалисты американского банка Morgan Stanley.
Аналитики из США предсказали, что с начала 2020 года начнётся ускорение мировой экономики. Главный экономист банка Четан Арья заявил, что за следующий год показатели мирового ВВП вырастут на 3,2%, в 2021-м — на 3,5% Причиной тому станет смягчение монетарной политики 20-ю центральными банками и ослабление торговой напряжённости между США и Китаем.
Такой вариант развития событий полностью устроит Россию, заявил эксперт «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
«При росте мировой экономики Россия, безусловно, покажет положительную динамику. Внешний фон будет благоволить реализации множества национальных проектов. Инвесторы со всего мира будут проявлять интерес к российским проектам», — завил специалист.
При этом авторы статьи отмечают, что не все эксперты склонны полагать, что мировую экономику ждёт ускорение. Некоторые специалисты прогнозируют наступление очередного кризиса.
«Грузоперевозки сокращаются в мире четвертый год подряд. Объемы добычи энергоресурсов — тоже. Замедляется потребительский спрос. И как его стимулировать, пока никто не придумал. Рост золотовалютных резервов — один из главных индикаторов надвигающегося кризиса», — заявил главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский рубль установил рекорд по стабильности: прогнозы инвесторов по колебаниям курса национальной валюты опустились до минимума за пять лет — с докризисного 2014 года.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Экономика , Дмитрий Александров , БКС Брокер , Морган Стэнли Банк , Деловая газета "Взгляд"
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