Кремль резко ответил Киеву

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В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту 

RT на русском + ещё 8 28 минут назад
В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — заявил он.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о существовании опасности войти в новый год без соответствующего соглашения.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
В «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. В российской компании также заявили, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН подчеркнул, что новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа возможен только в случае полного обнуления судебных претензий.
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Теги:
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Разуваев , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Минэнерго
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