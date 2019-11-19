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Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Фото: TurkStream
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что к началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России. Кроме того, завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.
«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.
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Теги:
Экономика , Компании , Газпром
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