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В России придумали новый орган для разгона экономики 

Lenta.ru 31 минуту назад
В России придумали новый орган для разгона экономики
Фото: РИА Новости
Правительство согласовало составленный Минэкономразвития план структурных реформ, без которых Россия не сможет к 2021 году достичь темпов роста, превышающих среднемировые, то есть выше трех процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Изменениями займется новый орган — правительственная подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Возглавит ее, предположительно, министр экономического развития Максим Орешкин.
Главной задачей подкомиссии станет исследование материалов о реализации структурных реформ, снятие разногласий по ним в правительстве, заключения о ситуации в экономике на текущий момент, а также составление предложений для дальнейшего развития. Заседания Орешкин предложил проводить каждый месяц с середины декабря.
Минэкономразвития предлагает разбить работу комиссии на шесть блоков. Это улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности рынка труда, развитие конкуренции, технологическое и инвестиционное развитие, увеличение рынка сбыта товаров и услуг, а также финансирование различных проектов, в том числе долгосрочных. Главной задачей комиссии ведомство видит координацию госполитики по управлению совокупным спросом.
О существовании такого плана глава Минэкономразвития говорил еще в сентябре. Тогда предложения включали в себя восемь блоков. Еще до этого Орешкин отмечал, что ведомство занялось такой работой по поручению президента страны Владимира Путина.
Ранее Орешкин объяснял, что ухудшение настроений российского бизнеса связано именно со слабым спросом. По его мнению, из-за этого фактора в текущем году экономика недосчитается не менее триллиона рублей.
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Комментарии8 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития
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