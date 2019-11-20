Глава ВТБ рассказал о негативном факторе дедолларизации

Андрей Костин рассказал о негативном факторе дедолларизации

Глава ВТБ Андрей Костин назвал обратный фактор дедолларизации — из-за перехода к евро российские компании теряют деньги.

«Дедолларизация, мне кажется, следствие агрессивной политики Соединенных Штатов по использовпнию своей валюты в крайне политических интересах», — сказал он в кулуарах форума «Россия зовет».

«К сожалению, есть обратные факторы, например, сегодня те российские компании, которые перешли с доллара на евро, например, испытывают проблемы, так как евро имеет негативные ставки, значит эти компании теряют деньги», — отметил глава ВТБ.

Минэкономразвития и Ранее Bloomberg оценило потери России за первый год сокращения доли доллара в золотовалютных запасах страны в 8 млрд долларов. Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал президент России Владимир Путин . Осенью 2018 года Минфин ЦБ внесли свои предложения по дедолларизации экономики. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за последние шесть лет доля расчетов за российский экспорт выросла на 8 процентных пунктов — до 17,3%.