Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рынок нефти: обвал начался
Рынок нефти: обвал начался
Рынки
Орешкин спрогнозировал замедление инфляции
Орешкин спрогнозировал замедление инфляции
Экономика
В России придумали новый орган для разгона экономики
В России придумали новый орган для разгона экономики
Экономика
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
63.97
70.78
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
60.80
+0.10 Золото
1473.52
–0.10 РТС
1438.55
–0.90
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1067
–0.0004
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Андрей Костин рассказал о негативном факторе дедолларизации 

Банки.ру 40 минут назад
Глава ВТБ рассказал о негативном факторе дедолларизации
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин назвал обратный фактор дедолларизации — из-за перехода к евро российские компании теряют деньги.
«Дедолларизация, мне кажется, следствие агрессивной политики Соединенных Штатов по использовпнию своей валюты в крайне политических интересах», — сказал он в кулуарах форума «Россия зовет».
«К сожалению, есть обратные факторы, например, сегодня те российские компании, которые перешли с доллара на евро, например, испытывают проблемы, так как евро имеет негативные ставки, значит эти компании теряют деньги», — отметил глава ВТБ.
Ранее Bloomberg оценило потери России за первый год сокращения доли доллара в золотовалютных запасах страны в 8 млрд долларов. Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал президент России Владимир Путин. Осенью 2018 года Минфин, Минэкономразвития и ЦБ внесли свои предложения по дедолларизации экономики. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за последние шесть лет доля расчетов за российский экспорт выросла на 8 процентных пунктов — до 17,3%.
Напомним, ключевая ставка ЕЦБ находится в отрицательных значениях с 2016 года. В России такие ставки по депозитам запрещены законом. В последнее время ЦБ обсуждает возможность внесения поправок в Гражданский кодекс, чтобы банки могли вводить отрицательные ставки по вкладам в евро.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Банки.ру: последние новости
Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок 18 ноября. Главное за минуту 18 ноября. Главное за минуту В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Комментарии 
Теги:
Экономика , Компании , Эльвира Набиуллина , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рынок нефти: обвал начался
Рынок нефти: обвал начался 162
В России придумали новый орган для разгона экономики
В России придумали новый орган для разгона экономики 20
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам 2
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться 2
Видео
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Компании
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Дерипаска обратился к США
02:07
Дерипаска обратился к США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть