Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ в октябре до 2,2%

Рост экономики РФ в годовом выражении в октябре ускорился до 2,2%, но по итогам года ВВП вырастет в рамках прогноза правительства, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". "Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по этому году наших плановых значений по темпам экономического роста", — сказал он. По прогнозу правительства РФ , рост ВВП в 2019 году должен составить 1,3%. Минэкономразвития оценивало рост экономики в сентябре в 2%. Согласно предварительной оценке Росстата , в третьем квартале ВВП РФ вырос на 1,7%, за 9 месяцев — на 1,1%. Также Силуанов заявил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году на 1 триллион рублей связано с ужесточением правил.

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