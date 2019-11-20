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Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ в октябре до 2,2% 

Прайм + ещё 10 1 час назад
Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ
Фото: РИА Новости
Рост экономики РФ в годовом выражении в октябре ускорился до 2,2%, но по итогам года ВВП вырастет в рамках прогноза правительства, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
"Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по этому году наших плановых значений по темпам экономического роста", — сказал он.
По прогнозу правительства РФ, рост ВВП в 2019 году должен составить 1,3%.
Минэкономразвития оценивало рост экономики в сентябре в 2%. Согласно предварительной оценке Росстата, в третьем квартале ВВП РФ вырос на 1,7%, за 9 месяцев — на 1,1%.
Также Силуанов заявил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году на 1 триллион рублей связано с ужесточением правил.
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Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Росстат , Правительство РФ , Минэкономразвития
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