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Украина назвала «Северный поток-2» политическим проектом 

Lenta.ru 2 минуты назад
Украина назвала «Северный поток-2» политическим проектом
Фото: Reuters
«Северный поток-2» является политическим, а не экономическим проектом, направленным на усиление влияния России на Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба украинского правительства.
По его словам, решение немецкого регулятора о выведении газопровода «Северный поток-2» из-под действия газовых директив ЕС даст возможность «Газпрому» злоупотреблять своим положением.
«Такое развитие событий считаю недопустимым», — отметил Гончарук на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
При этом украинский премьер также выразил надежду, что Германия примет участие в переговорах России и Украины и будет способствовать продолжению транзита российского газа через территорию Украины.
Ранее Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала проект закона, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной директивы Евросоюза. В частности, требования Евросоюза допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого «Северного потока».
Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. Помимо этого, в Евросоюзе пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. Строительство «Северного потока-2» еще продолжается. Дания выдала разрешение на прокладку труб в своих водах только в конце октября, так что ввод трубопровода в эксплуатацию, скорее всего, состоится в начале 2020 года.
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Теги:
Экономика , Алексей Гончарук , Газпром , Бундестаг , ЕС , Правительство Украины
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