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Орешкин назвал главную цель приватизации 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Орешкин назвал главную цель приватизации
Фото: РИА Новости
Приватизацию нельзя рассматривать как способ поднятия денег в бюджет, ее нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции, заявил в ходе сессии форума «Россия зовет!» 2019 министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Алексей Леонидович (Кудрин, глава Счетной палаты — RNS), например, в своем выступлении в Госдуме говорил, что в бюджете не видно доходов, но сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ поднятия денег в бюджет. Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, как привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции», — сказал Орешкин.
По его словам, в вопросе о доле государства в экономике нельзя говорить только о приватизации, гораздо важнее создавать условия для развития частной экономики.
«Когда мы говорим о доле государства в экономике, нельзя говорить только о приватизации… гораздо важнее создавать условия для развития частной экономики. Тот же рост малого и среднего бизнеса автоматом будет уменьшать долю государства в экономике», — отметил министр.
Орешкин добавил что план по приватизации есть, и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил его расширить.
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Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Максим Орешкин , Госдума , Счетная палата
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