Орешкин назвал главную цель приватизации

Приватизацию нельзя рассматривать как способ поднятия денег в бюджет, ее нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции, заявил в ходе сессии форума «Россия зовет!» 2019 министр экономического развития РФ Максим Орешкин

«Алексей Леонидович (Кудрин, глава Счетной палаты — RNS), например, в своем выступлении в Госдуме говорил, что в бюджете не видно доходов, но сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ поднятия денег в бюджет. Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, как привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции», — сказал Орешкин.

По его словам, в вопросе о доле государства в экономике нельзя говорить только о приватизации, гораздо важнее создавать условия для развития частной экономики.

«Когда мы говорим о доле государства в экономике, нельзя говорить только о приватизации… гораздо важнее создавать условия для развития частной экономики. Тот же рост малого и среднего бизнеса автоматом будет уменьшать долю государства в экономике», — отметил министр.