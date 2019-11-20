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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Украина потребует от России компенсацию
Фото: РИА Новости
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашённой властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (3,28 млрд рублей)», — говорится в сообщении.
АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» подала иск против России из-за активов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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Теги:
Экономика , Компании , Правительство РФ
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