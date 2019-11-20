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Путин не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года может быть меньше 3% 

ТАСС + ещё 9 4 часа назад
Путин спрогнозировал снижение уровня инфляции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прогнозирует инфляцию ниже 3% в начале 2020 года.
"Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции: текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже", — заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Вместе с тем снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали, и здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса", — признал Путин. Он пообещал: "Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, будем в постоянном контакте находиться с правительством, Центральным банком, уважая их предусмотренные законом права и независимость".
По оценке президента, "в целом ценовая стабилизация — это большое достижение для России, результат последовательной, системной работы правительства и Центрального банка, она открывает новые возможности для наращивания темпов и качества — что самое главное — экономического роста".

Об инвестициях

Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в России в перспективе должен достичь 27% ВВП, заявил Путин. Он напомнил, что перед правительством стоит задача увеличения объема несырьевого экспорта.
"Для этого в российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал в 25%, а в перспективе — 27% ВВП. Эта задача вполне достижима, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот показатель составляет 21,6%", — сказал президент.
Путин добавил, что, по прогнозу правительства, в 2020 году прирост инвестиций должен составить 5%, в 2021 году — 6,5%.
"Для этого есть все основания. Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, партнеров, инвесторов. В этом году основной индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, капитализация российского рынка акций превысила 48 трлн рублей, или 45% ВВП — это больше, чем на развитых рынках, это значительно выше, чем в США, Китае, Германии, Великобритании или Индии", — указал президент.
В то же время, по его словам, "важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, открытие новых производств и рабочих мест, в освоение перспективных рыночных ниш".
"Заметным шагом в этом направлении стал запуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, за которыми стоят прямые вложения в развитие жилищной индустрии, в строительство новых домов", — добавил Путин.
Говоря о развитии реального сектора экономики, президент также отметил, что "наряду с оборонно-промышленным, добывающим комплексами, необходимо существенно нарастить конкурентоспособность, прежде всего, гражданских секторов экономики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , Центральный банк России
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