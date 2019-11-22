Тяжба по «Северному потоку —2»: Киев предъявит претензии Дании

Киев грозит оспорить в апелляционном порядке решение Дании одобрить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» на своем континентальном шельфе. Об этом заявил глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. При этом министр посетовал на то, что проект строительства газопровода все равно «как-то будет реализовываться».

По словам Оржеля, основной претензией, которая будет фигурировать в апелляции, будет якобы угроза нанесения экологического урона акватории вследствие строительства газопровода. Однако украинский министр посетовал на то, что проект строительства газопровода все равно «как-то будет реализовываться», передает НСН.

Несколькими часами ранее стало известно: российские власти больше не считают, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в этом году. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил в четверг, 21 ноября, что он будет запущен только в середине 2020 года. Политик не сказал, в каком именно месяце начнутся поставки газа по трубопроводу.

Хотя буквально на днях российский министр энергетики Александр Новак сообщал, что поставки по «Северному потоку — 2» могут стартовать до конца этого года, передает ФАН.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины газопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.

Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. С согласованием строительства тянул только Копенгаген.

Но в конце прошлого месяца произошло долгожданное для России событие: Датское энергетическое агентство разрешило строительство «Северного потока — 2» — он будет проложен на континентальном шельфе этой страны к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Однако, как считает сенатор Тед Круз , Вашингтон может ввести ограничения в отношении компаний, которые участвуют в строительстве российской трубы. По его словам, эти рестрикции задержат введение газопровода в эксплуатацию более чем нa год.

Завершение строительства позволит России получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии», считает Круз. При этом газопровод поставит Европу в зависимость от российской энергии, сделает ее более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу», отметил сенатор.

Впрочем, Европа не нуждается в сжиженном природном газе из США, а Евросоюз и Германия должны ввести зеркальные меры против Вашингтона в случае введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага , официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

В таком случае ограничения в отношении США могут коснуться значимого импорта.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал Александер Ной.

Также известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку — 2». Об этом заявил директор компании Петр Возняк