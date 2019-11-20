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Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России 

Rambler News Service 1 час назад
Антироссийские санкции вынудили страну заниматься импортозамещением и в этом направлении достигнуты серьёзные положительные результаты, заявил в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.
«Во-первых, это вынудило нас заниматься импортозамещением там, где мы считаем это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Это широкий спектр отраслей — это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс, и в целом мы достигли очень серьёзных и положительных результатов», — сказал Путин.
Президент России отметил, что Россия сделала очень серьёзный шаг в повышении своего экономического и технологического суверенитета.
«После того, как первые шаги в этом санкционном, так сказать, списке были сделаны, определённая тревога у меня была. Я хочу поблагодарить, поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своём рабочем месте в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в научно-исследовательских институтах. Сделан очень серьёзный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — подчеркнул президент.
По его словам, «все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике».
«Но есть, конечно, и минусы. Они являются минусами для всех, просто они исчисляются миллиардами долларов», — сказал президент, отметив, что в санкционной политике наблюдается эффект бумеранга
«Ну взяли запретили своим компаниям работать на шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определённые средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали, в ногу себе выстрелили и все», — добавил Путин.
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Комментарии4 
Теги:
Экономика , Видео , Владимир Путин
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