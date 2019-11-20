Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами 

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Министр финансов Антон Силуанов признал, что проблемы есть, но в то же время парировал, что да, деньги можно начать срочно тратить, но такие инвестиции не будут эффективными.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и главы Минфина и Минэкономразвития снова разошлись во взглядах на траты российского бюджета. Это стало очевидно из их дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Неисполнение расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить 1 трлн руб., а за три года объем его вырос практически втрое, заявил Алексей Кудрин.
Так, по его словам, в 2017 году не потратили 250 млрд руб., в 2018 — порядка 770 млрд руб., а в 2019 году — уже 1 трлн руб.
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн руб. Я вижу в этом слабое качество государственного управления», — отметил чиновник.
Глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин с этой оценкой не согласились.
Дело в том, что правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас казначейство отслеживает каждый рубль, заявил Силуанов.
К тому же, по его словам, 1 трлн рублей, который на данный момент числится неизрасходованным, до конца 2019 года еще можно успеть потратить. Но только зачем это делать неэффективно?
«Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты — нет», — задал вопрос и сам же ответил на него Силуанов.
«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — успокоил Силуанов.
Максим Орешкин в свою очередь попросил Кудрина «не передергивать». Около 700 млрд руб. федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были израсходованы в начале 2019 года, указал Орешкин.
«В итоге вся разница 200–300 млрд руб. всего на самом деле с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому никого не надо пугать этим триллионом», — парировал министр.
Все дело в изменении техники бюджетного учета, пояснил Максим Орешкин.
«Насчет передернул. Я не знаю государства, где $16 млрд, заложенных в бюджете, определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы тут изменили немного процесс, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены», — настаивал Кудрин.
В спорах между ведомствами нужно искать золотую середину, комментирует «Газете.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
По его словам, правы и сторонники бюджетной консолидации, и сторонники стимулирования экономики за счет бюджетных расходов.
Силуанов в целом прав: если сейчас поставить задачу перед чиновниками срочно расходовать оставшуюся сумму, то вряд ли получится сделать это эффективно, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Политика министерства финансов в последние годы была направлена на увеличение фискальной нагрузки и изъятие денег из экономики в бюджет, напоминает он.
Силуанову подыгрывает в споре с Кудриным глава Минэкономразвития, на котором лежит основная вина за провал нацпроектов и крайне вялый рост экономики, отмечает Дадашев.
«Поэтому Кудрин лишь озвучивает очевидные истины, тогда как Орешкин и Силуанов пытаются оправдаться за неудачи. Все максимально просто: если государство увеличивает налоговые поступления, то оно должно расходовать деньги более эффективно, чем это могли бы сделать предприниматели», — делает вывод эксперт.
Однако в России совсем не так. Экономика продолжает стагнировать на протяжении последних двух лет.
Так, по прогнозам правительства, в этом году экономический рост в России ставит 1,3%. Другие оценки также не слишком оптимистичны: почти все эксперты и международные организации сходятся во мнении, что в этом году ВВП увеличится в пределах 1%. И это при том, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед чиновниками, чтобы Россия вошла в число пятерку крупнейших экономик мира. Для этого надо расти на 3% в год.
«Лучшим выходом из ситуации в данный момент будет признать текущую стратегию ошибочной, снизить налоги и предоставить фискальные льготы. Это приведет к увеличению потребительской активности и росту инвестиций в производство», — резюмирует Дадашев.