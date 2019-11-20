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Россия, Украина и Еврокомиссия провели консультации по транзиту газа 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
Фото: РИА Новости
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа на техническом уровне состоялись в среду, стороны продолжат в ближайшие дни дискуссии на двустороннем уровне, сообщил РИА Новости осведомленный источник в ЕК.
"Состоялись трехсторонние (консультации — ред.) старших должностных лиц с участием всех соответствующих сторон. Было решено, что стороны будут (обсуждать вопросы после этих консультаций — ред.) на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и мы оценим (ситуацию — ред.) на следующей неделе", — сообщил собеседник агентства.
Он не уточнил, будут ли проведены трехсторонние консультации на техническом или министерском уровне на следующей неделе.
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Теги:
Экономика , Еврокомиссия , РИА Новости
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