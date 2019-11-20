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МВФ оценил влияние санкций на экономику России 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Фото: Reuters
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Джеймс Роуф оценил влияние санкций на российскую экономику. Заявление Роуфа, сделанное по итогам визита миссии в РФ, опубликовано пресс-службой МВФ.
«Третий фактор — международные санкции, которые усугубляют неопределенность для бизнеса, сдерживают российские и иностранные инвестиции и препятствуют полномасштабному интегрированию России в международные рынки», — заявил Роуф.
При этом он отметил сохранение в России прочной макроэкономической основы, способствующей экономической активности за счет снижения неопределенности, удержания инфляции под контролем и обеспечения уверенности в рубле. В то же время глава миссии МВФ указал на фактор структурных проблем, которые ограничивают рост, несмотря на серьезную работу по осуществлению реформ по ряду направлений, в том числе в рамках национальных проектов.
«C учетом совокупности этих факторов среднесрочный прогноз экономического роста сохраняется на пониженном уровне 2% или менее в течение следующих нескольких лет», — заявил Роуф.
МВФ прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,1% на фоне слабого внутреннего спроса и неблагоприятных внешних условий. В 2020 году ожидается ускорение роста до 1,9% по мере ликвидации отставания в осуществлении бюджетных расходов в рамках нацпроектов.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году составит 1,3%. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе выступления на форуме «Россия зовет» заявил, что потенциал роста экономики России без дополнительных изменений будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно.
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Теги:
Экономика , Алексей Кудрин , Международный валютный фонд , Счетная палата , Минэкономразвития
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