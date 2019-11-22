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Зачем российские банки скупают евро? 

Вести Экономика 2 часа назад
Российские банки скупают евро
Фото: РИА Новости
На смену доллару. Российские банки скупают евро рекордными темпами. По данным Банка России, в сентябре они купили евровалюту на сумму почти 2 млрд в долларовом эквиваленте. Это почти вдвое больше, чем покупки долларов.
Эксперты связывают наблюдаемую динамику с постепенным отказом России от использования нацвалюты США в расчётах со своими ключевыми торговыми партнёрами
За последний год доля единой европейской валюты во внешнеторговых сделках российских компаний выросла на 4% и в январе — июне составила 21%.
В сентябре 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,6 млрд долларов, что на 23% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 18%, европейской валюты — вырос на 52%.
При этом на торговлю со странами Евросоюза приходится 43,1% всего внешнеторгового оборота России.
Антон Покатович, Главный аналитик "БКС Премьер"
На мой взгляд, основным индикатором спроса на евровалюту является достаточно долгосрочный тренд, который мы уже наблюдаем в течение долгого времени. Это общие процессы дедолларизации российской экономики, её внешнеторговых расчётов и так далее. То есть, большинство российских компаний стремится осуществлять осуществлять свои расчёты, в том числе за экспортные поставки, в евровалюте. Мы знаем, что Роснефть активно продвигает данную тему в своих расчётах с контрагентами. Добавим, помимо кредитных организаций, долю евро в своих резервах увеличивает Банк России, а также фонды Министерства финансов.
Как рассказал изданию RT эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский, действия банков связаны и с заметным увеличением доли евро в резервах Банка России и фондах Министерства финансов.
По итогам 2018 года доля нацвалюты США в международных золотовалютных резервах России упала в два раза — с 45,8 до 22,7%. В то же время доля евро увеличилась с 21,7 до 31,7%. Такие данные приводит Центробанк.
Аналитики связывают повышенный спрос на евро также с привлекательностью с точки зрения биржевых спекуляций. На фоне опасений по Brexit евровалюта существенно подешевела, и банкиры, возможно, ожидают ее удорожания к доллару и другим валютам.
Россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре. Согласно данным ЦБ, по сравнению с августом объём приобретённой населением европейской валюты вырос почти в два раза — до $497 млн

Крупнейшие нефтегазовые компании России отказались от долларов

Крупнейшие компании нефтегазового сектора России уже отказались от расчетов в долларах. "Роснефть" и "НОВАТЭК" полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам.
"НОВАТЭК" переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, эта валюта уже сейчас используется в большинстве контрактов на экспорт. Это не сиюминутное решение, а планомерный переход, начавшийся еще в 2014 г., когда "НОВАТЭК" попал под секторальные санкции США. Об этом журналистам рассказал глава компании Леонид Михельсон.
Еще ранее о полном переводе всех экспортных взаиморасчетов из долларов в евро накануне объявил и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Комментарии21 
Теги:
Экономика , Владимир Рожанковский , Леонид Михельсон , Антон Покатович , Игорь Сечин , ЕС , Новатэк , Роснефть , Минфин , Центральный банк России
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