Россия и Украина готовятся к газовой войне

Россия и Украина не хотят газовой войны, но готовятся к ней. Об этом пишет агентство «Прайм».

В полночь 31 декабря 2019 года срок действия контракта между Россией и Украиной о транзите газа истечет. К настоящему моменту его продление или заключение нового обсуждается уже не на уровне хозяйствующих субъектов ( «Газпрома» «Нафтогаза» ), а на государственном.

Россия предлагает Украине отказаться от взаимных судебных претензий по газу, продлить транзитное соглашение на год и покупать к тому же газ у «Газпрома». Украина не соглашается.

На днях, как сообщал «Рамблер», курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Дмитрий Козак заверил, что Москва не желает газовой войны с Киевом. Между тем незадолго до того российский министр энергетики Александр Новак заявил, что надеется на старт уже в этом году поставок по газопроводу «Северный поток — 2».

Ввод «второго потока» в эксплуатацию позволит России до минимума сократить транзит через территорию Украины. На этом фоне в 2019 году Киев к началу отопительного сезона накопил рекордный за 10 последних лет объем газа в своих подземных хранилищах. Кроме того, к сентябрю 2019-го Украина импортировала 9,2 миллиарда кубометров газа, тогда как за весь прошлой год — 10,39 миллиарда кубометров.