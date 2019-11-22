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Россия и Украина готовятся к газовой войне 

Рамблер 27 минут назад
Россия и Украина не хотят газовой войны, но готовятся к ней. Об этом пишет агентство «Прайм».
В полночь 31 декабря 2019 года срок действия контракта между Россией и Украиной о транзите газа истечет. К настоящему моменту его продление или заключение нового обсуждается уже не на уровне хозяйствующих субъектов («Газпрома» и «Нафтогаза»), а на государственном.
«Северный поток-2»: Киев пригрозил Дании
Россия предлагает Украине отказаться от взаимных судебных претензий по газу, продлить транзитное соглашение на год и покупать к тому же газ у «Газпрома». Украина не соглашается.
На днях, как сообщал «Рамблер», курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Дмитрий Козак заверил, что Москва не желает газовой войны с Киевом. Между тем незадолго до того российский министр энергетики Александр Новак заявил, что надеется на старт уже в этом году поставок по газопроводу «Северный поток — 2».
Ввод «второго потока» в эксплуатацию позволит России до минимума сократить транзит через территорию Украины. На этом фоне в 2019 году Киев к началу отопительного сезона накопил рекордный за 10 последних лет объем газа в своих подземных хранилищах. Кроме того, к сентябрю 2019-го Украина импортировала 9,2 миллиарда кубометров газа, тогда как за весь прошлой год — 10,39 миллиарда кубометров.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Александр Новак , Дмитрий Козак , Нафтогаз , Газпром
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