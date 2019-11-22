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Водитель, продавец и грузчик: кого оставят без работы 

Газета.Ru 46 минут назад
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Фото: РИА Новости
В России назвали исчезающие с рынка труд профессии. В ближайшем будущем без работы рискуют остаться грузчики, продавцы и водители. Причина изменений кроется в появлении новых технологий, которые освободят россиян от рутиной работы, утверждают специалисты. Однако представителям других «рабочих» профессий переживать не стоит: токари и бармены будут еще долго востребованы.
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) анонсировали список профессий, которые находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий.
Среди тех, кто может лишиться заработка, оказались водители такси, продавцы и грузчики. Эксперты отметили, что люди подобной занятости подвержены риску, так как в них работникам не нужно применять творческий подход. Кроме того, в данных профессиях от сотрудника не требуются развитые воображение и эмоциональный интеллект. Помимо этого такие сотрудники редко принимают сложные решения, добавили в ИТИ.
В итоге продавцов, водителей и грузчиков легко можно заменить за счет автоматизации трудового процесса
Но стоит заметить, что эксперты из другого аналитического центра при РАНХиГС отмечали, что без работы в ближайшие десять лет рискует остаться еще часть россиян. В первую очередь сокращения, по мнению экономистов, коснутся сотрудников гостиничного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, которые могут быть замещены при помощи автоматизации, составляет 73%.
Далее следуют сотрудники обрабатывающих производств. Там могут лишиться своих мест до 60% сотрудников. Замыкает тройку лидеров сельское и лесное хозяйства, где сократить могут до 58% работников. Также в топ-5 профессий на грани исчезновения вошли сотрудники розничной торговли (53%) и трудящиеся в области добычи полезных ископаемых (51%).
Также в список вошла деятельность в области информации и связи, научные исследования (35%), здравоохранение, профессиональная, научная и техническая деятельность (по 36%). По расчетам РАНХиГС к 2030 году уже более 20 млн специалистов в России будут находиться под угрозой сокращения вследствие автоматизации.

Токари в почете

Но есть и хорошие новости: эксперты опубликовали список «вечно востребованных» массовых профессий в России. Согласно свежему исследованию Всероссийского научно-исследовательского института труда, самые распространенные на данный момент вакансии все же останутся востребованными в ближайшем будущем.
Речь идет в первую очередь о бухгалтерах и педагогах. Их автоматизация труда пока не коснется, считают эксперты. Также без проблем получить вакансию смогут представители «рабочих» профессий: электрогазосварщики, машинисты насосных установок и электромеханики по лифтам. Будут востребованы и официанты, бармены, а также повара и кондитеры.
Объяснить востребованность таких «массовых» профессий может статистика по уровню образования населения, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, в настоящий момент в России людей с высшим образованием на 30% больше, чем того необходимо для экономики.
В итоге молодые специалисты, не найдя применения полученному в ВУЗе высшему образованию, вынуждены переучиваться на рабочие специальности.
Поэтому такие профессии, как например, бармен или официант будут востребованы вне зависимости от автоматизации труда, уверен Сигал.
«Исходя из тенденций среди молодежи, посещение мест общественного питания — один из видов досуга, и поэтому растет число кафе, соответственно, возрастает необходимость в персонале и квалифицированных кадрах», — указал эксперт.
В то же время без особых сложностей на работу смогут устроиться выпускники инновационных факультетов. Согласно последнему исследованию Syperjob, в числе наиболее востребованных работников в ИТ-сфере в 2020 году будут разработчики операционных систем iOS и Android, дизайнеры UI/UX (пользовательского опыта и интерфейса) и специалисты по QA (Quality Assurance, контроль качества продукта).
Средняя зарплата этих работников будет варьироваться от 90 тыс. до 150 тыс. рублей, подсчитали эксперты. При этом конкурс на такие вакансии сейчас рекордно низкий: не более 2-3 человек.
Но это не значит, что старшее поколение, которое не получало образование в сфере IT-технологий, останется за пределами рынка труда. Россиянам стоит приучить себя к мысли, что люди практически любой специальности должны быть постоянно готовы пройти переквалификацию, Особенно это касается людей предпенсионного возраста, которые, сменив профессию, тоже могут остаться востребованы на рынке труда, отметил Сигал.
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Теги:
Экономика , Статьи , Павел Сигал , Институт развития интернета , РАНХиГС , Газета.Ru
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