В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину

По его словам, хотя американская сторона заявляет о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле США стремятся сделать страну зависимой от себя за счет поставок СПГ.

«Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — подчеркнул сенатор.

21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.