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В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, хотя американская сторона заявляет о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле США стремятся сделать страну зависимой от себя за счет поставок СПГ.
«Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — подчеркнул сенатор.
21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.
31 августа представители Польши, Украины и США подписали меморандум по поставкам газа. В документе есть пункт о поставках американского топлива через Польшу на Украину. Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, рассуждая о планах по объемам перенаправляемого газа, подчеркнул, что Киев должен поработать над инфраструктурой.
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Комментарии482 
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Алексей Пушков , Петр Наимский , Совет Федерации
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