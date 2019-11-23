Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов оценил освобождение малоимущих россиян от налогов
Силуанов оценил освобождение малоимущих россиян от налогов
Личный счет
Россия отреагировала на поставки газа из США на Украину
Россия отреагировала на поставки газа из США на Украину
Экономика
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Личный счет
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.82
$
63.89
70.46
70.59
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.80
70.55
Индексы и котировки Brent
63.50
+0.00 Золото
1461.90
–0.01 РТС
1455.42
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1023
+0.0001
08.11
1.1022
19.11
08.11
28.10

МВФ и Киев не договорись о выделении денег 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
МВФ и Киев не договорись о выделении денег
Фото: globallookpress.com
Украинские власти рассчитывают на запуск трехлетней программы дополнительного финансирования с общей кассой в 5-6 миллиардов рублей.
Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Рон ван Роден заявил о достигнутом прогрессе в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Накануне миссия завершила свою работу в этой стране.
Миссия фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в украинскую столицу 14 ноября для ведения переговоров о возможности открытия трехлетней программы расширенного финансирования EFF на пять или шесть миллиардов долларов.
«Миссия достигла продвижения в дискуссиях о мерах и реформах. Среди таких шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста», — цитирует портал «Новое время» руководителя миссии.
По его словам, диалог и обсуждения дальнейших шагов МВФ продолжатся на следующей неделе. В Нацбанке Украины рассчитывают, что руководство Международного валютного фонда примет решение о заключении новой программы с Украиной до конца этого года.
Видео дня. Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие
ТК «Звезда»: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка из-за сомнительных операций ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка из-за сомнительных операций Новак дпустил начало поставок по «Северному потоку - 2» в 2019 году Новак дпустил начало поставок по «Северному потоку - 2» в 2019 году Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Комментарии 
Теги:
Экономика , Международный валютный фонд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов оценил освобождение малоимущих россиян от налогов
Силуанов оценил освобождение малоимущих россиян от налогов 9
Россия отреагировала на поставки газа из США на Украину
Россия отреагировала на поставки газа из США на Украину 1256
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию 15
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки 12
В России вновь выросла коммуналка
В России вновь выросла коммуналка 156
Видео
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение