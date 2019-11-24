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Вьетнамская кухня стала лидером по динамике открытий на ресторанном рынке РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Назван лидер на ресторанном рынке РФ
Фото: РИА Новости
Вьетнамская кухня стала самой популярной в 16 крупнейших городах России по количеству недавно открытых ресторанов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.
Так, по итогам октября 2018 — ноября 2019 годов число точек с вьетнамской кухней выросло на 91%, до 440 ресторанов. Второе место досталось китайской кухне, число заведений которой увеличилось на 54%, до 630 точек. Узбекская кухня заняла третье место — число ресторанов данной кухни выросло на 48%, до 1,2 тыс.
Также, среди наиболее востребованных оказались заведения с итальянской, американской, грузинской, армянской, азербайджанской и мексиканской кухнями.
При этом, русская кухня заняла последнее место по данному показателю. Однако, это самый насыщенный сегмент в стране — более 8,2 тыс. ресторанов, после чего идут итальянская и американская кухни.
Отмечается, что популярность вьетнамской кухни обусловлена приемлемой ценой и объемом порций.
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