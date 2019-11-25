Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
На черный день: сколько накопили россияне
На черный день: сколько накопили россияне
Личный счет
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Личный счет
Банки захотели узнать неофициальные заработки россиян
Банки захотели узнать неофициальные заработки россиян
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
63.99
70.40
70.59
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.36
Индексы и котировки Brent
63.66
+0.02 Золото
1460.56
–0.07 РТС
1455.42
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1029
–0.0004
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

СМИ: Медведев одобрил жесткие критерии для инвестиций из ФНБ 

Банки.ру + ещё 7 1 час назад
Медведев одобрил жесткие правила инвестирования из ФНБ
Фото: РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования фондом национального благосостояния (ФНБ) в проекты: доля ФНБ в финансировании проекта не должна будет превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда — на уровне ОФЗ, есть и другие критерии, но ключевые — доходность и доля ФНБ, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два; сумма, которую правительство за три года готово вложить из ФНБ в экономику, уже определена — до 1 трлн рублей, сказал ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Как считают эксперты, претендовать на средства ФНБ смогут только самые крупные и высокорентабельные проекты, ограничение участия фонда в проекте 20% серьезно сужает доступ к резервам, при таком лимите не удастся запустить много новых проектов, а получат деньги те, кто мог бы обойтись и без помощи из ФНБ.
Жестким выглядит и требование вложить 20% собственных средств — соответствовать ему будут единицы инфраструктурных проектов, условия больше подходят для промышленных проектов, проблемы могут возникнуть и у них, полагают эксперты; но деньги ФНБ будут дешевле рыночных: инфраструктурные проекты сейчас привлекают финансирование по ключевой ставке ЦБ плюс 3–3,5 п. п., предложенная Минфином ставка привлекательна, заемное финансирование концессиям обходится сейчас в 9,5–12%.
Выбирая между поддержкой экономики или сохранностью резервов, Минфин выбрал второй вариант, вложения ФНБ станут инструментом ручного финансирования крупных проектов, но стимулировать рост экономики нужно системными мерами — в первую очередь снижением налоговой нагрузки, а не вливанием денег в небольшой список крупных проектов, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
Сбережения нужно активнее инвестировать внутри страны, если основные критерии отбора проектов — финансовые и подразумевают высокую доходность, то долгосрочные инфраструктурные и высокотехнологичные проекты денег из ФНБ не получат, претендовать на них смогут в основном сырьевые проекты, уверен главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Банки.ру: последние новости
​Путин: санкции позитивно отразились на экономическом суверенитете России ​Путин: санкции позитивно отразились на экономическом суверенитете России ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Андрей Костин рассказал о негативном факторе дедолларизации Андрей Костин рассказал о негативном факторе дедолларизации
Комментарии 
Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Наталия Орлова , Андрей Клепач , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк , Фонд национального благосостояния , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На черный день: сколько накопили россияне
На черный день: сколько накопили россияне
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь 80
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Банки захотели узнать неофициальные заработки россиян
Банки захотели узнать неофициальные заработки россиян
Российская экономика станет более открытой
Российская экономика станет более открытой 1
Видео
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение